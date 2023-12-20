Болельщики Челси нашли игрока, поразившего в матче Кубка лиги против Ньюкасла больше, чем Михаил Мудрик.

Украинец вышел на замену, забил спасительный гол, а затем реализовал пенальти в послематчевой серии.

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Впрочем, фанатское голосование за лучшего игрока встречи выиграл полузащитник Конор Галлахер с 35,9%. Мудрик занял второе место, набрав 27,6% голосов. Далее следуют голкипер Джордже Петрович (25,5%) и хавбек Мойзес Кайседо (11%).

Напомним, Челси пробился в полуфинал Кубка английской лиги, где также будут Фулхэм, Мидлсбро и победитель нынешней пары Ливерпуль – Вест Хэм.

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