Вболівальники Челсі знайшли гравця, який у матчі Кубка ліги проти Ньюкасла вразив більше, ніж Михайло Мудрик.

Українець вийшов на заміну, забив рятівний гол, а потім реалізував пенальті у післяматчевій серії.

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Втім, фанатське голосування за найкращого гравця зустрічі виграв півзахисник Конор Галлахер з 35,9%. Мудрик посів друге місце, набравши 27,6% голосів. Далі йдуть голкіпер Джордже Петровіч (25,5%) і хавбек Мойзес Кайседо (11%).

Нагадаємо, Челсі пробився у півфінал Кубка англійської ліги, де також будуть Фулхем, Мідлсбро і переможець нинішньої пари Ліверпуль – Вест Хем.

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