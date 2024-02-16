"Мудрик не демонстрирует свои способности": экс-тренер Тоттенхэма считает, что украинец должен был перейти в Арсенал
Бывший тренер Тоттенхэма и Астон Виллы Тим Шервуд убежден, что Михаил Мудрик прогрессировал бы под руководством Микеля Артеты в Арсенале.
"Арсенал, видимо, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил уйти в Челси вместо "канониров".
Челси готов потратить 130 млн евро для решения главной проблемы – на игрока также охотится ПСЖ
С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым мы все думали, что он станет. Очевидно, у него есть способности, но он просто не демонстрирует их", – цитирует Тима Шервуда Football Talk.
Напомним, что Арсенал интересовался Михаилом Мудриком, но проиграл борьбу за вингера Челси, который оформил трансфер в январе 2023 года. В составе лондонцев украинец сыграл в 42 матчах, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.
Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших