Колишній тренер Тоттенхема та Астон Вілли Тім Шервуд переконаний, що Михайло Мудрик прогресував би під керівництвом Мікеля Артети в Арсеналі.

"Арсенал, мабуть, дякує своїм щасливим зорям, що Мудрик вирішив піти в Челсі замість "канонірів".

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З іншого боку, Мікель Артета міг би зробити його гравцем, яким ми всі думали, що він стане. Очевидно, у нього є здібності, але він просто не демонструє їх", – цитує Тіма Шервуда Football Talk.

Нагадаємо, що Арсенал цікавився Михайлом Мудриком, але програв боротьбу за вінгера Челсі, який оформив трансфер у січні 2023 року. У складі лондонців українець зіграв у 42 матчах, в яких забив чотири голи та віддав п'ять асистів.

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