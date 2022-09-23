"Многие молодые футболисты мечтают попасть в топ-чемпионат – и я не исключение. Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрировано на игре за Шахтер и сборную Украины. У меня действующий контракт с "горняками", я сконцентрирован на выполнении задач, поставленных перед клубом.

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Конечно, если есть возможность, я смотрю матчи топ-чемпионатов. Очень мощно и сильно играет Бавария. Как всегда, отличный футбол показывает Манчестер Сити. Но у меня большую симпатию вызывает игра Арсенала – талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, играющие в хороший и современный футбол", – сказал Мудрик в комментарии SportArena.

Напомним, среди претендентов на украинца называют Реал, Милан, Ньюкасл, Арсенал, Ливерпуль, Эвертон, Ниццу, Байер. Шахтер летом отказал всем желающим приобрести украинца, рассчитывая получить за своего воспитанника не менее 60 миллионов евро.

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