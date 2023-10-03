Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче против Фулхэма, в котором он наконец-то забил официальный дебютный гол за Челси.

"Игра Мудрика? Это то, что должны делать игроки мирового класса, учитывая эти позиции – ты можешь быть великолепным на фланге, но ты должен играть великолепно и в центре.

Мудрик травмировался в матче за Челси – под вопросом октябрьские поединки за сборную Украины

Сейчас во многих командах важную роль играет не забивной форвард, а футболисты, которые обеспечивают ему эти голы", – приводит слова Каррагера football.london.

Напомним, что Мудрик наконец отметился голом в официальных матчах за Челси – от украинца пострадал Фулхэм. В общем, Челси победил со счетом 2:0.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм