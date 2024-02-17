Карьера Михаила Мудрика на Стэмфорд Бридж может оказаться на удивление короткой. Не исключено, что Челси попытается продать украинца.

В летнее трансферное окно-2024 Челси может продать Михаила Мудрика, который в последнее время потерял доверие Маурисио Почеттино, переместившись в резерв. Руководство лондонского клуба разочаровано украинцем, ведь тот совсем не оправдывает ожиданий и тех 70 миллионов евро, которые за него заплатили Шахтеру.

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Едва ли не самая большая проблема Мудрика, на которую обратили внимание в Челси – его нестабильность и непоследовательность. Это все больше разочаровывает боссов Челси. Относительно его будущего в лондонском клубе есть серьезные вопросы, сообщает Givemesport.

По данным источника, ряд инсайдеров утверждают, что именно 23-летний вингер сборной Украины рискует стать одним из самых громких уходов со Стэмфорд Бридж в предстоящее трансферное окно.

Напомним, в сезоне 2023/24 Мудрик сыграл за Челси 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года. В зимнее окно украинцем интересовались Бавария, но Челси не отпустил вингера в аренду.

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