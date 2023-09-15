"Я недавно общался с несколькими людьми, которые меня заверили – даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в Челси, есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте.

Мудрик стал жертвой эксперимента Почеттино – тренер Челси настроен стоять на своем

Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошее сочетание.

Очевидно, что это не то развитие событий, которого ожидали в Челси от подписания за 60 млн фунтов. Они ожидали, что Мудрик будет звездой. Но пока Мудрик и близко не на таком уровне. Сейчас больше складывается впечатление, что он не подходит этой команде.

На предсезонных сборах его игровое время на левом фланге атаки забрал Нкунку. Сейчас он травмирован, но Мудрик все равно не получает достаточно игрового времени, потому что его теперь забирает Бен Чилвел. Михаилу будет трудно в такой ситуации повернуть карьеру в нужное русло", – сказал Твоми в подкасте на The Athletic.

Напомним, ранее Мудриком активно интересовался Байер и готов был выложить за украинца около 20 млн евро. Михаил даже прошел медосмотр в Леверкузене, но в последний момент клубы не смогли договориться о трансфере.

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо"