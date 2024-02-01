Гранада отдала Баварии Сарагосу в аренду до конца сезона. Как информирует официальный сайт мюнхенского клуба, летом пункт о выкупе игрока автоматически вступит в силу – контракт Брайана с мюнхенским клубом будет действовать до лета 2029 года.

Бавария подписала юного шведского форварда

В Мюнхене Сарагоса будет играть в футболке под 17-м номером. "Я перешел в Баварию, чтобы прогрессировать в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен Гранаде за прекрасное время, проведенное вместе, и за все, что клуб сделал для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в Баварии. Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели", – отметил Сарагоса.

С ростом 164 сантиметра Брайан стал самым низким игроком в первой команде Баварии.

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