Арсенал продолжает контактировать с людьми, приближенными к соглашению о переходе Мудрика, но до сих пор не сделал официальное предложение Шахтеру, отметил Фабрицио Романо для портала CaughtOffside.

Мудрик станет игроком Арсенала – журналист озвучил дату перехода звезды Шахтера

Интересно, что из-за травмы Жезуса появились слухи о возможном подписании Душана Влаховича из Ювентуса. Стороны еще не начинали переговоры, но ситуация может измениться в январе. Сам же серб сконцентрирован на восстановлении от повреждения.

Напомним, что Мудрика активно сватают в Арсенал, очень заинтересованный в подписании украинца. В кампании 2022/23 наш вингер провел 18 поединков на клубном уровне за Шахтер, в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.

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