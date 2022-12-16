Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик навіть без нинішнього феєричного сезону був ласим шматочком на європейському ринку.

Авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо поділився власною інформацією щодо 21-річного українця.

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"Мудрик справді хороший гравець. Мілан хотів його влітку у разі відходу Рафаеля Леау, але Михайло був занадто дорогий для Мілана. Зараз Арсенал намагається підписати його, бо знає, що має справу з дуже талановитим гравцем. Але чи вийде щось у січні... Не знаю.

Безсумнівно, Арсенал перебуває у найкращому становищі для підписання Мудрика. Але Шахтар – складний партнер для переговорів. Донеччани за нього просять, напевно, близько 35 мільйонів євро", – резюмував Ді Марціо в інтерв'ю SoccerNews.nl.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 вінгер Шахтаря провів 18 поєдинків, встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

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