Вингер Челси Михаил Мудрик в своих соцсетях дал совет, который приведет к успеху.

Лондонский клуб в рамках 27-го тура АПЛ победил Лестер со счетом 3:1. В составе Челси с первых минут на поле появился украинец Михаил Мудрик. Он внес вклад в победу своей команды, оформив результативную передачу.

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"Доверяйте процессу, никогда не торопитесь, наберитесь терпения. И Он (Бог) все сделает за вас", – порекомендовал Мудрик в своих соцсетях.

Напомним, что украинский вингер сыграл в семи матчах за Челси: четыре игры начинал в старте, трижды выходил на замену и дважды остался в запасе.

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