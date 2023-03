◎ Bournemouth 1-0 Liverpool

◎ Everton 1-0 Brentford

◎ Leeds 2-2 Brighton

◉ Leicester 1-3 Chelsea

◎ Spurs 3-1 Nottingham Forest



Graham Potter's side are the only away team with a Premier League win so far this weekend. pic.twitter.com/MkDrQ1Mudu