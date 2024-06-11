– Как прокомментируешь завершение сотрудничества с Черноморцем?

– Инициатива шла от меня, потому что две игры за сезон – слишком мало. Тяжело было в моральном плане находиться в Одессе – из-за постоянных обстрелов, баллистики, дронов. Ты недосыпаешь регулярно, во время тренировок слышали взрывы и не знали – это прилет или наша ПВО сработала. Старался выкладываться на полную, но не всегда получалось.

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– Все логично, если учитывать нехватку практики и постоянный стресс.

– Такое впечатление, что Григорчук сделал меня виноватым в поражении от Колоса (0:2) во 2-м туре. Я признаю ошибки, сделал выводы, работал над этим, но после того я даже микрошанса не получил.

Я общался с Антоновым и Глущенко. Претензий вообще никаких ко мне не было. Были отрезки, когда я хорошо выглядел на тренировках и зимних спаррингах, но Григорчук был неумолим.

– Что для себя взял из этого этапа карьеры?

– Было чему поучиться у тренера вратарей Черноморца Андрея Глущенко, который по своей программе тренировал, хотя я так же работал с Богданом Шустом в Ингульце и Андреем Ковтуном в Александрии.

Я оставил Одессу, приобретя психологическую устойчивость, ведь довольно сложно работать под руководством Григорчука. Роман Иосифович – требовательный человек, который не упускает мелочей. Может "нашвырять" за любую ошибку на теориях. Я впервые в своей карьере столкнулся с таким тренером, – заявил Билык в интервью Українському футболу.

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