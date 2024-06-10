Санчо в любом случае покинет Манчестер Юнайтед этим летом, вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в новом сезоне. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, такое принципиально решение было принято правлением "красных дьяволов".

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Согласно источнику, боссы МЮ намерены выручить за вингера 40 млн евро. В услугах Джейдона заинтересована дортмундская Боруссия и другие клубы. Напомним, что вторую часть сезона 2023/24 Санчо провёл в аренде в Дортмунде.

Санчо покинул МЮ из-за конфликта с главным тренером Эриком Тен Хагом. Он не вошёл в заявку сборной Англии на Евро-2024, несмотря на то, что провёл хорошую вторую часть сезона в составе Боруссии.

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