Украинский форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Конечно, что успехи Артема Довбика не остались незамеченными. Наполи, Атлетико и еще несколько клубов боролись за право оформить трансфер нападающего Жироны.

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Как сообщает журналист Патрик Бергер, "матрасники" имеют принципиальную договоренность между нападающим и клубом. Наполи до сих пор ведет переговоры по Довбику, правда, Атлетико лидирует в гонке. По словам журналиста Артем хочет остаться именно в Ла Лиге.

Стоит заметить, что в контракте украинца с Жироной есть пункт об отступных, которые составляют 40 миллионов евро.

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