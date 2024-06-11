Довбик достиг принципиальной договоренности с новым клубом – в гонке остались двое
Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик вскоре может сменить клубную прописку.
Украинский форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Конечно, что успехи Артема Довбика не остались незамеченными. Наполи, Атлетико и еще несколько клубов боролись за право оформить трансфер нападающего Жироны.
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Как сообщает журналист Патрик Бергер, "матрасники" имеют принципиальную договоренность между нападающим и клубом. Наполи до сих пор ведет переговоры по Довбику, правда, Атлетико лидирует в гонке. По словам журналиста Артем хочет остаться именно в Ла Лиге.
Стоит заметить, что в контракте украинца с Жироной есть пункт об отступных, которые составляют 40 миллионов евро.