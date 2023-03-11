В поединке АПЛ с Лестером 22-летний Мудрик отдал голевой пас на Ковачича и даже забил сам, но гол украинца отменили из-за офсайда. После игры наставник Челси похвалил Михаила, оформившего свое первое результативное действие за лондонскую команду.

Дебютный ассист Мудрика в видеообзоре матча Лестер – Челси – 1:3

"Мудрик становится все лучше и лучше. Он все еще молодой игрок, у которого не было много опыта, поэтому этот опыт он приобретает сейчас и с каждым матчем играет все лучше. Его отношение к работе – фантастическое. Уверен, что дальше будет больше.

Это была хорошая неделя для Челси, который одержал три победы, продемонстрировав отличную командную работу. Это единство в команде мне очень импонирует. Футболисты сражаются, чтобы выйти на поле. Тот же Марк Кукурелья некоторое время был вне игры, но сейчас продемонстрировал два замечательных выступления. Это воплощение того, что мы ищем", – цитирует Грэма Поттера Football.London.

АПЛ: Челсі переграв Лестер – Мудрик віддав гольовий пас, VAR поцупив гол українця, магія Енцо і Поттера, шалений фарт