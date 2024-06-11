Итальянский наставник заявил недавно в интервью, что его команда не будет участвовать в клубном ЧМ, поскольку в этом нет выгоды для его клуба. Позже в своих соцсетях Карло Анчелотти написал, что его слова не правильно поняли.

Реал отрицал бойкот Клубного ЧМ, выставив Анчелотти болтуном

"В интервью Il Giornale мои слова о клубном чемпионате мира ФИФА были истолкованы не так, как я хотел. Ничто не может быть более далеким от моих интересов, чем отвергнуть возможность участия в турнире, который я считаю прекрасной возможностью продолжить борьбу за главные титулы с Реалом", – написал тренер.

Издание Il Giornale считает, что Анчелотти к такому заявлению принудило руководство мадридцев, поскольку ФИФА попросил их. А Реал не хочет вступать в открытый конфликт с руководителями Федерации.

Напомним, что "сливочные" и другие 11 команд из Европы примут участие в обновленном клубном ЧМ, где будут выступать в общей сложности 32 клуба. Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.