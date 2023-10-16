"Миша уже настолько быстро все делает, что не замечает, что там происходит вокруг него. Иногда можно сыграть проще и это будет эффективно, но у него такая скорость, что он бежит и "как в тоннеле".

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Когда Мудрик набирает скорость, то соперники уже готовятся к такой игре и на нем висят 3-4 футболиста. Если он сможет сыграть на свободного партнера, то в результате этого можно будет создать очень хорошие моменты.

Потому что если его встречает 3-4 соперника, то где-то есть зона, в которой футболистов гораздо меньше. Я думаю, что Мудрик прогрессирует и будет очень круто, когда он научится делать это", – сказал Степаненко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Мудрик вышел в основе против Северной Македонии и провел на поле 87 минут. Его заменил Александр Караваев, который уже в добавленное время отметился голом. Статистические порталы WhoScored и SofaScore признали Михаила худшим игроком "сине-желтых" в этом матче.

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