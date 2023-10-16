"Мудрик как в тоннеле": Степаненко откровенно оценил прогресс вингера Челси
Капитан сборной Украины Тарас Степаненко объяснил, что может помочь Михаилу Мудрику выйти на новый уровень.
"Миша уже настолько быстро все делает, что не замечает, что там происходит вокруг него. Иногда можно сыграть проще и это будет эффективно, но у него такая скорость, что он бежит и "как в тоннеле".
"Мудрика надо водить за ручку": экс-форвард сборной Украины разнес вингера Челси за матч против Северной Македонии
Когда Мудрик набирает скорость, то соперники уже готовятся к такой игре и на нем висят 3-4 футболиста. Если он сможет сыграть на свободного партнера, то в результате этого можно будет создать очень хорошие моменты.
Потому что если его встречает 3-4 соперника, то где-то есть зона, в которой футболистов гораздо меньше. Я думаю, что Мудрик прогрессирует и будет очень круто, когда он научится делать это", – сказал Степаненко в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, Мудрик вышел в основе против Северной Македонии и провел на поле 87 минут. Его заменил Александр Караваев, который уже в добавленное время отметился голом. Статистические порталы WhoScored и SofaScore признали Михаила худшим игроком "сине-желтых" в этом матче.
Мудрик порвал фанатов Челси, Судакова продают в АПЛ – Украина клонировала Месси, теневой герой сборной, Ребров удивил