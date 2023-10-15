Сборная Украины с нервами, но все же одолела Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.

Счет открыл Георгий Судаков, для которого это был дебютный мяч за сборную. Параллельно появились слухи о большом интересе к хавбеку Шахтера со стороны грандов АПЛ. Михаил Мудрик уже может похвастаться статусом игрока богатейшей лиги мира, но не стабильностью. Фанаты Челси были шокированы выступлением своего представителя.

Чем удивил Ребров? Кто был теневым героем сборной Украины? Ответы на эти и другие вопросы ищите в подробном анализе матча от YouTube-канала "Футбол 24".

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