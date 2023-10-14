Статистические порталы назвали своих героев поединка отбора Евро-2024 между украинцами и македонцами.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал лучшим игроком встречи с Северной Македонией по версии WhoScored, получив 8,2 балла из 10 возможных. Среди ближайших преследователей – голкипер Бенфики Анатолий Трубин (7,8) и защитник Шахтера Николай Матвиенко (7,6).

Украина – Северная Македония – 2:0 – видео голов и обзор матча с шедевром Караваева

Портал SofaScore был солидарен с такими оценками, поставив Судакову 8,1 балла, а Трубину и Матвиенко по 8 и 7,6 соответственно.

Худшими среди украинцев по версии WhoScored стали сразу трое игроков – Михаил Мудрик, Артем Довбик и Александр Зубков (все – 6,4). В свою очередь SofaScore ограничился лишь одним "неудачником", которым стал Мудрик.

К слову, лучшим среди македонцев стал хавбек Наполи Элиф Эльмас (по 7,7 от обеих), а худшим – голкипер Райо Вальекано Столе Димитриевски (5,3 и 6,2 соответственно).

Напомним, сборная Украины после победы над Северной Македонией набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Украина одолела Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 – 2 сумасшедших гола, подвиги Трубина, потеря легионера