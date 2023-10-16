"Мудрик як в тунелі": Степаненко відверто оцінив прогрес вінгера Челсі
Капітан збірної України Тарас Степаненко пояснив, що може допомогти Михайлу Мудрику вийти на новий рівень.
"Міша вже на стільки швидко все робить, що не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше і це буде ефективно, але в нього така швидкість, що він біжить і "як в тунелі".
"Мудрика треба водити за ручку": екс-форвард збірної України розніс вінгера Челсі за матч проти Північної Македонії
Коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри і на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то внаслідок цього можна буде створити дуже гарні моменти.
Бо якщо його зустрічає 3-4 суперники, то десь є зона, в якій футболістів набагато менше. Я думаю, що Мудрик прогресує і буде дуже круто, коли він навчиться робити це", – сказав Степаненко у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі проти Північної Македонії та провів на полі 87 хвилин. Його замінив Олександр Караваєв, який вже у доданий час відзначився голом. Статистичні портали WhoScored та SofaScore визнали Михайла найгіршим гравцем "синьо-жовтих" у цьому матчі.
Мудрик порвав фанатів Челсі, Судакова продають в АПЛ – Україна клонувала Мессі, тіньовий герой збірної, Ребров здивував