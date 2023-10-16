"Міша вже на стільки швидко все робить, що не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше і це буде ефективно, але в нього така швидкість, що він біжить і "як в тунелі".

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Коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри і на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то внаслідок цього можна буде створити дуже гарні моменти.

Бо якщо його зустрічає 3-4 суперники, то десь є зона, в якій футболістів набагато менше. Я думаю, що Мудрик прогресує і буде дуже круто, коли він навчиться робити це", – сказав Степаненко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі проти Північної Македонії та провів на полі 87 хвилин. Його замінив Олександр Караваєв, який вже у доданий час відзначився голом. Статистичні портали WhoScored та SofaScore визнали Михайла найгіршим гравцем "синьо-жовтих" у цьому матчі.

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