"Я жду от Мудрика гораздо большего. У него было пару проходов, но его игра в обороне не выдерживает никакой критики. В современном футболе нужно уметь играть не только в атаке, но и в защите и середине поля.

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К Мудрику нужен индивидуальный подход, а возможно – и психолог. Он как ребенок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хотя он и стоит 100 миллионов. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика одели лавры лидера и топ-игрока. Ему еще работать и работать – через пот и через "не могу". Только так он достигнет результата. Да, у Мудрика есть безумные данные, скорость, видение, но у него не хватает серого вещества в голове для принятия решений. Это приходит со временем.

На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как Челси. Возможно, идеальным вариантом был Арсенал. Но случилось так, как случилось. Теперь Михаилу надо пройти через это. Перебороть давление Мудрик может только тренировками, трудом и своим желанием", – сказал Воробей в интервью Sport-Express.

Напомним, Мудрик вышел в основе и провел на поле 87 минут. Его заменил Александр Караваев, который уже в добавленное время отметился голом. Статистические порталы WhoScored и SofaScore признали Михаила худшим игроком "сине-желтых" в этом матче.

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