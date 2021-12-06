Петраков вызовет двух абсолютных дебютантов на следующий сбор Украины – Бурбас раскрыл фамилии
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков намерен дать шанс молодежи.
"В разговоре с Мудриком Петраков сообщил, что собирается привлечь игрока на следующий сбор национальной команды. В целом же в январе делегация УАФ будет подавать заявки на получение британских виз.
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В расширенном списке среди 36 игроков есть 2 абсолютных новичка. Кроме Мудрика, это Гуцуляк", – написал журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас в Twitter.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Статистика хавбека СК Днепр-1 Алексея Гуцуляка – 13 матчей и 4 гола.
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