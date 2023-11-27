Украинец получил всего 22 минуты в матче, завершившемся избиением "синих" 1:4.

Мудрик сделал странное предложение российской модели – ответ прилетел немедленно

Мудрик долго не скучал и отправился отдохнуть в Париже. Михаил в Instagram публиковал кадры вертолетной прогулки по району Ла-Дефанс. Здесь и начинается самое интересное. Двумя часами ранее очень похожими кадрами поделилась российская модель Виолетта Берт (настоящая фамилия Грачёва).

Все можно было бы списать на случайность, если бы Мудрик и старшая на 7 лет Грачева не обменивались сообщениями 3 недели назад. Фанаты в сети уже не сомневаются, что между ними точно что-то есть. Россиянка пытается жестко опровергнуть слухи: "Спортивные журналисты или кто вы там. Может, хватит уж приписывать мне романы".

Грачева раньше имела опыт отношений с футболистами. Она несколько лет встречалась с норвежцем Матиасом Норманном, который бежал из Москвы, испугавшись атак украинских дронов. В профиле Виолетты на 629 тысяч подписчиков гордо стоят флаги России, Британии и ОАЭ.

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