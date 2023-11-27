Вінгер Челсі Михайло Мудрик не довго сумував після розгромної поразки від Ньюкасла.

Українець отримав лише 22 хвилини у матчі, який завершився побиттям "синіх" 1:4.

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Мудрик довго не сумував і вирушив відпочити у Парижі. Михайло в Instagram публікував кадри вертолітної прогулянки над районом Ла-Дефанс. Тут і починається найцікавіше. Двома годинами раніше дуже схожими кадрами поділилася російська модель Віолетта Берт (справжнє прізвище Грачова).

Все можна було б списати на випадковість, якби Мудрик і старша на 7 років Грачова не обмінювалися повідомленнями 3 тижні тому. Фанати у мережі вже не сумніваються, що між ними точно щось є. Росіянка намагається жорстко спростувати чутки: "Спортивні журналісти чи хто ви там. Може, досить вже приписувати мені романи".

Грачова раніше мала досвід стосунків з футболістами. Вона кілька років зустрічалася з норвежцем Матіасом Норманном, який втік з Москви, злякавшись атак українських дронів. У профілі Віолетти на 629 тисяч підписників гордо стоять прапори Росії, Британії та ОАЕ.

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