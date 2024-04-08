"Да, я сильно разочарован, потому что мы пропустили в первом тайме после нашего гола. Затем ты пропускаешь на последних минутах, поэтому всегда чувствуешь себя очень разочарованным и расстроенным, потому что надо выиграть игру в такой момент.

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Впрочем, хочу сказать, что ничья – это справедливый результат, если проанализировать игру. Даже если мы контролировали игру и имели моменты, но не смогли продемонстрировать прочность и силу, чтобы не пропустить. Это самая болезненная ситуация.

Что ж, это уже произошло. Я думаю, что в первой половине сезона мы были немного солиднее. Мы не создавали много, но и сопернику не позволяли. Теперь мы забиваем, но пропускаем больше. Главное – найти баланс", – приводит слова Почеттино Football London.

Челси потерял шанс вплотную приблизиться к еврокубковой зоне и пока остается на девятой строчке. Следующий матч – прием Эвертона 15 апреля.

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