Мудрик и компания услышали вердикт Почеттино после провала против дна АПЛ: "Я сильно разочарован"
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино оценил выступление подопечных на поле худшей команды АПЛ – Шеффилд Юнайтед (2:2).
"Да, я сильно разочарован, потому что мы пропустили в первом тайме после нашего гола. Затем ты пропускаешь на последних минутах, поэтому всегда чувствуешь себя очень разочарованным и расстроенным, потому что надо выиграть игру в такой момент.
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Впрочем, хочу сказать, что ничья – это справедливый результат, если проанализировать игру. Даже если мы контролировали игру и имели моменты, но не смогли продемонстрировать прочность и силу, чтобы не пропустить. Это самая болезненная ситуация.
Что ж, это уже произошло. Я думаю, что в первой половине сезона мы были немного солиднее. Мы не создавали много, но и сопернику не позволяли. Теперь мы забиваем, но пропускаем больше. Главное – найти баланс", – приводит слова Почеттино Football London.
Челси потерял шанс вплотную приблизиться к еврокубковой зоне и пока остается на девятой строчке. Следующий матч – прием Эвертона 15 апреля.
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