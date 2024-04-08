"Так, я сильно розчарований, бо ми пропустили у першому таймі після нашого гола. Потім ти пропускаєш на останніх хвилинах, тому завжди почуваєшся дуже розчарованим та засмученим, тому що треба виграти гру в такий момент.

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Втім, хочу сказати, що нічия – це справедливий результат, якщо проаналізувати гру. Навіть якщо ми контролювали гру та мали моменти, але не змогли продемонструвати міцність та силу, щоб не пропустити. Це найболючіша ситуація.

Що ж, це вже сталося. Я думаю, що в першій половині сезону ми були трохи соліднішими. Ми не створювали багато, але й супернику не дозволяли. Тепер ми забиваємо, але пропускаємо більше. Головне – знайти баланс", – наводить слова Почеттіно Football London.

Челсі втратив шанс впритул наблизитися до єврокубкової зони і наразі залишається на дев'ятій сходинці. Наступний матч – прийом Евертона 15 квітня.

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