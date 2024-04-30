"Где был Мудрик в матче с Астон Виллой? Да, вы даете молодому футболисту время на адаптацию, он приехал из страны, где идет война, поэтому это действительно психологически сложно, но уже много времени прошло...

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Он хорошо играет за сборную Украины, забивает голы, но это не работает в Челси.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Создается впечатление, что он не представляет, как надо играть в футбол со всеми его партнерами по команде", – цитирует Лебефа The Chelsea Chronicle.

Напомним, в текущем сезоне провел за Челси 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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