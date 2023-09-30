Лондонский клуб официально объявил, что до конца кампании будет носить на груди игровой формы название Infinite Athlete. Это биомеханическая инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео, травм и т.д.

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Челси досрочно расторг контракт с предыдущим спонсором Three и начал нынешний сезон с "голой" формой, что довольно необычно для топ-клуба АПЛ. Руководству "синих" наконец-то удалось найти нового титульного партнера, который заплатит 43 млн фунтов. Это одна из самых больших сделок в чемпионате. Правда, она рассчитана исключительно до конца сезона, поэтому боссы Челси уже занимаются поиском следующего спонсора, чтобы не допустить повторения задержки.

Напомним, Мудрик и компания ужасно начали розыгрыш АПЛ, занимая 14-ю строчку после 6 туров. Дебют обновленной формы ожидается 2 октября в гостевом дерби против Фулхэма.

We’re proud to announce an extended partnership with innovative sports technology company @IAAthlete, who are our front of shirt partner for the season. ♾️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2023

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