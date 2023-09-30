Лондонький клуб офіційно оголосив, що до кінця кампанії носитиме на грудях ігрової форми назву Infinite Athlete. Це біомеханічна інжинірингова компанія, яка займається розробкою програм для аналізу спортивної статистики, відео, травм тощо.

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Челсі достроково розірвав контракт з попереднім спонсором Three і почав нинішній сезон з "голою" формою, що доволі незвично для топ-клубу АПЛ. Керівництву "синіх" нарешті вдалося знайти нового титульного партнера, який заплатить 43 млн фунтів. Це одна з найбільших угод в чемпіонаті. Щоправда, вона розрахована виключно до кінця сезону, тому боси Челсі вже займаються пошуком наступного спонсора, щоб не допустити повторення цьогорічної затримки.

Нагадаємо, Мудрик і компанія жахливо розпочали розіграш АПЛ, посідаючи 14 сходинку після 6 турів. Дебют оновленої форми очікується 2 жовтня у гостьовому дербі проти Фулхема.

We’re proud to announce an extended partnership with innovative sports technology company @IAAthlete, who are our front of shirt partner for the season. ♾️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2023

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