Вся футбольная Украина активно наблюдает за матчами лондонского Арсенала, а особенно – болеет за Зинченко в Лиге чемпионов. В этом году "канонирам" выпал особый шанс сразиться за титул лучшей команды Европы перед родными болельщиками.

В 2024 году финал Лиги чемпионов будет принимать легендарный Уэмбли. В турнире сильнейших команд Европы достаточно представителей Англии, но только один из них может назвать своим домом Лондон. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассматривает шансы команды Артеты дойти до битвы за "ушастый" трофей.

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Лидер группы В

Ланс, Севилья и ПСВ вряд ли можно назвать коллективами, навязавшими серьезную борьбу Арсеналу за первое место в группе. Это продемонстрировал уже первый матч – Зинченко и Ко деклассировали ребят из Эйндховена со счетом 4:0. Севилья не радует своих болельщиков стабильностью, Ланс тоже неудачно стартовал в чемпионате и плетется в конце таблицы Лиги 1.

В таких условиях "канониры" просто обязаны быстро обеспечивать себе первое место в группе и сосредотачиваться на наборе баллов в чемпионате, чтобы избавиться от излишнего давления в весенней части турниров. Теоретически Арсенал – уже в раунде плей-офф и с тем прогрессом, который демонстрирует команда, может проходить гораздо дальше, чем в 1/8 финала.

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Харизма и ум Артеты

Пепа Гвардиолу, которому Артета долго помогал в Манчестер Сити, часто называют жертвой собственных экспериментов. Многие годы "горожане" выбывали из ЛЧ в результате неудачных тренерских решений испанца. Микель не собирался танцевать на граблях своего учителя, благодаря чему Арсенал быстро стал топом.

Команда обожает своего харизматичного лидера и почти идеально олицетворяет его идеи на поле. Ошибки случаются, но теперь никто не скажет, что Арсенал играет в скучный футбол, а его соперники редко покидают поле без пропущенных голов.

В пользу таланта Артеты говорят и трансферы: пока Челси тратил космические суммы на целую пачку игроков, Микель совершил хоть и дорогостоящие, но точечные усиления. Райс, Троссар и Райя стали любимцами болельщиков и оправдывают инвестиции. Тимбер восстановится и поможет укрепить редуты.

С приходом новичков "канониры" стали мощнее без угрозы для стабильности. С каждой игрой Арсенал прогрессирует, так что весной при условии пустого лазарета после сложной зимы в АПЛ на раунд плей-офф может выйти сражаться не "претендент на чемпионство в Англии", а одна из лучших команд в мире.

Жажда побед уже подкреплена опытом

Поражение в чемпионской гонке от Манчестер Сити стало болезненным, но очень ценным уроком. Нехватка опыта лидерства и уверенности в своих силах сыграла роковую роль, а боль от поражения никогда не даст забыть цену слабости.

Сейчас Арсенал выглядит гораздо более солидно и почти во всех случаях выступает откровенным фаворитом противостояния. Ребята Артеты сделают все возможное, чтобы возвращение в Лигу чемпионов после шестилетнего перерыва было ярким и громким.

На сторону "канониров" склоняются и букмекеры: они являются четвертым претендентом на трофей после Манчестер Сити, Баварии и Реала. Остается надеяться, что Арсенал сможет сберечь темп и прогрессировать, а Александр Зинченко станет третьим украинцем, который поднимет над головой кубок Лиги чемпионов.