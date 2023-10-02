Мудрик забил дебютный гол в АПЛ – видео
22:33 - Читати українською
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик наконец-то отличился за Челси в официальном матче.
Михаил Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михаил Мудрик
19’ Армандо Броя
Мудрик зимой перешел из Шахтера в Челси за 70+30 миллионов евро. После многих трудных матчей украинец забил первый гол в АПЛ.
Мудрик сорвал овации фанатов Челси – эмоциональное видео
Михаил ворвался в штрафную Фулхэма под пас Колуила: первым касанием обработал мяч, а вторым – мастерски переиграл вратаря.
Таким образом Челси открыл счет в матче 7 тура АПЛ на поле Фулхэма. До гола Мудрика "синие" имели 303-минутную сухую серию в чемпионате.
Это первое результативное действие Мудрика в сезоне. Украинец очень эмоционально отпраздновал гол с партнерами. В прошлой кампании у него было два ассиста.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter