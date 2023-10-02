Вингер сборной Украины Михаил Мудрик наконец-то отличился за Челси в официальном матче.

Мудрик зимой перешел из Шахтера в Челси за 70+30 миллионов евро. После многих трудных матчей украинец забил первый гол в АПЛ.

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Михаил ворвался в штрафную Фулхэма под пас Колуила: первым касанием обработал мяч, а вторым – мастерски переиграл вратаря.

Таким образом Челси открыл счет в матче 7 тура АПЛ на поле Фулхэма. До гола Мудрика "синие" имели 303-минутную сухую серию в чемпионате.

Это первое результативное действие Мудрика в сезоне. Украинец очень эмоционально отпраздновал гол с партнерами. В прошлой кампании у него было два ассиста.