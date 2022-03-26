"Думаю, що це тотальний злочин проти українського народу. І розплатитись за це буде неможливо. Для того, хто це затіяв, навіть його смерть не стане спокутуванням. Особисто я намагаюся зберігати спокій, здоровий глузд. Намагаюся зрозуміти, як жити далі і що робити взагалі.

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Я, як і багато футболістів, активно висловлюю свою позицію. Хочу, щоб вся аудиторія, яка є в мене у соцмережах, прислухалася, щоб люди бачили правду, сприймали реальну інформацію, а не перекручену пропагандою.

Дуже важко зараз щось говорити... Величезне горе торкнулося багатьох українських родин та всього нашого народу. Багато міст буквально стерли з лиця землі. Але я хочу побажати всім нам у найскладнішій ситуації не втрачати надію та віру у краще. Потрібно вірити в себе і вірити в бога, який завжди допомагає тим, хто цього потребує. І, звичайно, треба вірити у нашу армію, яка обов'язково нас захистить. Слава Україні", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні вже 30-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям. Окупанти змінюють тактику ведення війни, перекидають свої війська, проте досі не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона.

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