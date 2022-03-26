Мудрик: Навіть смерть Путіна не стане для нього спокутуванням за тотальний злочин проти українського народу
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик розповів про своє ставлення до війни.
"Думаю, що це тотальний злочин проти українського народу. І розплатитись за це буде неможливо. Для того, хто це затіяв, навіть його смерть не стане спокутуванням. Особисто я намагаюся зберігати спокій, здоровий глузд. Намагаюся зрозуміти, як жити далі і що робити взагалі.
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Я, як і багато футболістів, активно висловлюю свою позицію. Хочу, щоб вся аудиторія, яка є в мене у соцмережах, прислухалася, щоб люди бачили правду, сприймали реальну інформацію, а не перекручену пропагандою.
Дуже важко зараз щось говорити... Величезне горе торкнулося багатьох українських родин та всього нашого народу. Багато міст буквально стерли з лиця землі. Але я хочу побажати всім нам у найскладнішій ситуації не втрачати надію та віру у краще. Потрібно вірити в себе і вірити в бога, який завжди допомагає тим, хто цього потребує. І, звичайно, треба вірити у нашу армію, яка обов'язково нас захистить. Слава Україні", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, сьогодні вже 30-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям. Окупанти змінюють тактику ведення війни, перекидають свої війська, проте досі не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона.
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