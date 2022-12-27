"С 27 сентября, согласно Постановлению Кабмина №1082, перечень оснований для пересечения границы был расширен также и для спортсменов, включенных в состав спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта. При этом исходя из текста Постановления подразумеваются не только украинские клубы, но и иностранные.

Романо озвучил подробности предложения Арсенала по Мудрику – Шахтер хотел гораздо большего

Выходит, что при пересечении границы таким способом проблем не будет, но при себе нужно иметь подписанный контракт и официальное письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу о причинах выезда. Но в таком случае Мудрику придется ежемесячно получать письма-продление его срока пребывания за границей для участия в АПЛ, поскольку по закону установлены ограничения в 30 дней для пребывания за границей.

Есть ли какие-то льготы для спортсменов по пересечению границы? Только в вышеупомянутых случаях: для участия в официальных спортивных мероприятиях и выступления в составе команды высшего дивизиона. Ни в каких других частях льготы не предусмотрены. Выходит Мудрик может легально уехать, а Денис Костышин (перебрался в команду второго дивизиона чемпионата США – прим.) – нет? Да, Мудрик легально может уехать. А к Костышину могут быть вопросы", – поделился Скоропашкин в интервью Fanday.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?