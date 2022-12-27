"З 27 вересня, відповідно до Постанови Кабміну №1082, перелік підстав для перетину кордону було розширено також і для спортсменів, які включені до складу спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту. При цьому, виходячи з тексту Постанови, маються на увазі не лише українські клуби, а й іноземні.

Романо озвучив подробиці пропозиції Арсенала щодо Мудрика – Шахтар хотів значно більшого

Виходить, що при перетині кордону таким способом проблем не буде, але при собі потрібно мати підписаний контракт та офіційний лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби про причини виїзду. Але у такому разі Мудрику доведеться щомісяця отримувати листи-продовження його терміну перебування закордоном для участі в АПЛ, оскільки згідно із законом встановлено обмеження у 30 днів для перебування закордоном.

Чи є якісь пільги для спортсменів щодо перетину кордону? Тільки у вищезгаданих випадках: для участі в офіційних спортивних заходах та під час виступу у складі команди вищого дивізіону. У жодних інших частинах пільги не передбачено. Виходить Мудрик може легально виїхати, а Денис Костишин (перебрався в команду другого дивізіону чемпіонату США – прим.) – ні? Так, Мудрик легально може виїхати. А до Костишина можуть бути питання", – поділився Скоропашкін в інтерв'ю Fanday.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?