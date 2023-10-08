"Почеттино сказал, что "нельзя купить уверенность в супермаркете", но после того, как Мудрик забил свой первый гол в ворота Фулхэма, он может вылезти из своей скорлупы.

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Мудрик – это хаотический вихрь, который всегда движется со скоростью 100 миль в час", – цитирует Киоуна Daily Mail.

Напомним, накануне Михаил вышел на замену в матче 8-го тура АПЛ против Бернли (4:1) на 83-й минуте, однако отличиться результативными действиями не смог. В общем, в текущем сезоне в активе украинца 1 гол в 8-ми поединках за Челси.

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