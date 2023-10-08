"Почеттіно сказав, що "не можна купити впевненість у супермаркеті", але після того, як Мудрик забив свій перший гол у ворота Фулхема, він може вилізти зі своєї шкаралупи.

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Мудрик – це хаотичний вихор, який завжди рухається зі швидкістю 100 миль на годину", – цитує Кіоуна Daily Mail.

Нагадаємо, напередодні Михайло Мудрик вийшов на заміну у матчі 8-го туру АПЛ проти Бернлі (4:1) на 83-й хвилині, однак відзначитись результативними діями не зміг.

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