"Смотрел матч Динамо – АЕК на Кипре и спрашивал себя: "А можно еще медленнее?" Можно. Вот Шахтер показал. В Шахтере каждый игрок любит повозиться с мячом. Просто посмотрите запись и посчитайте, сколько времени каждый игрок из Шахтера справляется с мячом.

Безумные качели Шахтера в видеообзоре матча с Александрией – 2:2

Это удручает. Я советовал Шахтеру после игр Лиги чемпионов, что пора показывать класс. Потому что у вас уже должно быть настроение. Уровень Лиги чемпионов и чемпионата Украины совсем другой", – отметил Леоненко на своем YouTube-канале.

Напомним, "горняки" расписали мировую с Александрией (2:2) и отпустили СК Днепр-1 вперед в гонке за чемпионство. Уже 2 ноября Шахтер сыграет с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов за вторую путевку в плей-офф турнира.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь