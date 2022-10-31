"Дивився матч Динамо – АЕК на Кіпрі та запитував себе: "А можна ще повільніше?" Можна. Ось Шахтар показав. У Шахтарі кожен гравець любить повозитися з м'ячем. Просто подивіться запис і порахуйте, скільки часу кожен гравець із Шахтаря порається з м'ячем.

Божевільні гойдалки Шахтаря у відеоогляді матчу з Олександрією – 2:2

Це пригнічує. Я радив Шахтарю після ігор Ліги чемпіонів, що настав час показувати клас. Тому що у вас уже має бути настрій. Рівень Ліги чемпіонів та чемпіонату України зовсім інший", – зазначив Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, "гірники" розписали мирову з Олександрією (2:2) та відпустили СК Дніпро-1 вперед у перегонах за чемпіонство. Вже 2 листопада Шахтар зіграє з РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів за другу путівку до плей-офф турніру.

Шахтар втратив очки з Олександрією: 4 голи, вилучення і пошкодження лідера перед матчем за життя