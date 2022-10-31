"Чи можна ще повільніше?": Леоненко знищив Шахтар за гру з Олександрією, порівнявши з виступами Динамо у Лізі Європи
Колишній експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко залишився розчарований грою Шахтаря в поєдинку 10-го туру УПЛ.
"Дивився матч Динамо – АЕК на Кіпрі та запитував себе: "А можна ще повільніше?" Можна. Ось Шахтар показав. У Шахтарі кожен гравець любить повозитися з м'ячем. Просто подивіться запис і порахуйте, скільки часу кожен гравець із Шахтаря порається з м'ячем.
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Це пригнічує. Я радив Шахтарю після ігор Ліги чемпіонів, що настав час показувати клас. Тому що у вас уже має бути настрій. Рівень Ліги чемпіонів та чемпіонату України зовсім інший", – зазначив Леоненко на своєму YouTube-каналі.
Нагадаємо, "гірники" розписали мирову з Олександрією (2:2) та відпустили СК Дніпро-1 вперед у перегонах за чемпіонство. Вже 2 листопада Шахтар зіграє з РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів за другу путівку до плей-офф турніру.
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