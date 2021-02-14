"Думаю, проще было бы, если это необходимо для национальной сборной, первые два тура чемпионата провести в Турции. Или найти окна и позже провести эти матчи. Мы должны беречь наших футболистов. Игроки сборной, если их ценят, не могут играть на таком поле . Это касается не только Динамо, но и Шахтера, Зари, Десны и других клубов. Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких условиях.

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Перенести матч с Олимпиком? Мы поле готовили всю зиму. За три-четыре недели понимали, что будет такая погода. Решение о переносе должны принимать компетентные органы, которые проводят чемпионат. Мы могли выиграть, проиграть, но если бы кто-то получил травму... Выйдите на поле и посмотрите – это каток. Подогрев нельзя использовать во время матча по правилам безопасности.

Считаю, в будущем нужно очень внимательно смотреть на такие вещи. Потому что прежде всего – мы должны заботиться о наших игроках", – сказал Суркис в интервью Профутбол Didgital.

После 14-ти туров УПЛ Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на три очка.

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