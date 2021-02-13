Главный тренер Динамо Мирча Луческу назвал мотивы очень необычного для себя занятия перед матчем 14-го тура УПЛ против Олимпика.

"На стадионе я с Олегом Гусевым говорил по поводу погоды. За все мое время в Украине не было еще таких сложных условиях. Правда, мы тренировались в таких условиях, но не играли. Было трудно, но такой график и подготовка сборной заставляют играть сейчас.

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Почему убирал снег? Для игроков важно, чтобы поле было чистым. Поэтому, увидев, что этот кусочек поля в снегу, взялся убирать. И заставил других, кто рядом был, помочь. И Гусев, и другие схватили лопаты", – объяснил свои действия Луческу в комментарии официальному YouTube-каналу Динамо.

Отметим, что Динамо победило Олимпик (3:1) в первом официальном матче после зимнего перерыва.

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