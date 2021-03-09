"Почув хруст гомілкостопу. Але я хочу сказати, що це не той момент зіткнення з Танковським, про який всі думають. Це було вже в кінці матчу, за дві хвилини до заміни я відчув біль і не зміг наступати на ногу.

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Потрібна операція. Точно не можу сказати щодо відновлення, у кожного воно різне. Як я зрозумів, потрібно вставити шуруп, щоб тримав кістку. У Ворсклі мене всі підтримали, майже всі дзвонили та писали. Я в свою чергу теж їм написав, що не знаю, коли відновлюсь. Можливо, у цьому сезоні ми вже не побачимося. Також дзвонив президент Динамо, підтримав мене", – розповів Цітаішвілі у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що хавбек провів у поточному сезоні 7 матчів, відзначився одним голом. Гравець належить Динамо, а із січня виступає за Ворсклу на правах оренди.

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