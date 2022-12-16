Накануне стало известно, что 53-летний специалист был госпитализирован. Однако слухи о крайне критическом состоянии оказались преувеличением. Михайлович не был и не находится в коме, утверждает Blick.

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По информации источника, Синише действительно стало гораздо хуже. Однако он даже в этой сложной ситуации больше заботится о своих родных. 15 декабря его состояние немного улучшилось, если сравнивать с предыдущими несколькими днями.

В то же время, прогнозов никто не дает. "Может прожить еще 10 дней... или 30 лет", – признался близкий друг Михайловича журналисту Blick. Напомним, что Синише диагностировали лейкемию еще в 2019 году. Тогда специалисту помогло лечение, и он даже смог вернуться к тренерской работе. В начале сентября руководство Болоньи таки отправило его в отставку, но исключительно из-за неудовлетворительных результатов команды.

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