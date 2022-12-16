Напередодні стало відомо, що 53-річного фахівця госпіталізували. Проте чутки про вкрай критичний стан виявилися перебільшенням. Міхайловіч не був і не перебуває в комі, стверджує Blick.

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За інформацією джерела, Сініші справді стало значно гірше. Проте він навіть у цій складній ситуації більше переймається турботою про своїх рідних. 15 грудня його стан трохи покращився, якщо порівнювати з попередніми кількома днями.

Водночас прогнозів ніхто не дає. "Може прожити ще 10 днів... або 30 років", – зізнався близький друг Міхайловіча журналісту Blick. Нагадаємо, що Сініші діагностували лейкемію ще у 2019 році. Тоді фахівцю допомогло лікування і він навіть зміг повернутися до тренерської роботи. На початку вересня керівництво Болоньї таки відправило його у відставку, але виключно через незадовільні результати команди.

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