"Я всегда ждал вызова в сборную Украины. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы!

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Да, может, я там Гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно, что они думают.

В глубине души все равно больно. Каждый раз смотрю на пацанов, хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что произошло. Я карьеру в сборной закончил. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам", – сказал Ракицкий в интервью Championat.

Напомним, последний матч за национальную команду Ярослав провел 16 октября 2018 года против Чехии в рамках Лиги наций. После перехода в петербургский Зенит в начале 2019-го Ракицкий был исключен из списка игроков национальной команды и больше в лагерь "сине-желтых" не вызывался. 6 ноября 2019 года он объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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