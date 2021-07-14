"Если отталкиваться чисто от результата, то результат команды Шевченко на Евро положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы.

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Если же говорить об игре, то вопросы есть. Был хороший второй тайм в матче с Нидерландами. Первая половина игры с Северной Македонией. С Австрией сыграли откровенно плохо. Реабилитировались "сине-желтые" в поединке со Швецией. А вот матч против англичан нельзя занести нашей команде в актив.

Почему в действиях сборной Украины вышли такие качели? Думаю, из-за короткой скамейки запасных. У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме. Андрей Ярмоленко неплохо выступил на турнире, Руслану Малиновскому травма не дала сыграть на своем максимуме. Александр Зинченко провел непростой сезон за Манчестер Сити и где-то его не хватило. Хотя в матче со Швецией мы увидели этого исполнителя во всей красе. Роман Яремчук вроде неплохо выглядел, но считаю, что этот нападающий мог сыграть и лучше. В обороне у нас есть проблемы, особенно в игре на втором этаже. Много пропускаем со стандартных положений.

Считаю, что можно было выступить лучше. Но опять же при условии, если бы тренерский штаб не имел кадровых проблем и все футболисты были бы в оптимальном состоянии", – сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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