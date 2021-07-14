"Я завжди чекав виклику у збірну України. Але Шевченко з Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би!

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Так, може, я там Гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не значить, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав всі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене всілякі нісенітниці. Але мені все одно, що вони думають.

У глибині душі все одно боляче. Кожен раз дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар'єру у збірній закінчив. Все йшло від керівників федерації. Вони наговорили всім, у тому числі і Шевченкові. Мене не включили кілька разів у список. І я подумав, навіщо мені чекати виклику далі? Краще піду сам", – сказав Ракицький в інтерв'ю Championat.

Нагадаємо, останній матч за національну команду Ярослав провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії у рамках Ліги націй. Після переходу в петербурзький Зеніт на початку 2019-го Ракицький був виключений зі списку гравців національної команди і більше до табору "синьо-жовтих" не викликався. 6 листопада 2019 року він оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

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