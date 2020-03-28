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"Может, и футболисты будут в масках" Бабич озвучил свою позицию относительно доигрывания сезона в УПЛ

12:10 28 Читати українською
"Может, и футболисты будут в масках" Бабич озвучил свою позицию относительно доигрывания сезона в УПЛ
Александр Бабич / фото из открытых источников

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич ожидает, что сезон в Премьер-лиге таки доигрывают.

"Можно было предположить, что будет объявлен карантин, поэтому 23 тур оказался немного лишним. Возможно, тогда бы легче было разрешить эту ситуацию. Сейчас же команды сыграли 23 тур, поэтому не учитывать последний игровой день тоже уже нельзя. Так что УПЛ и УАФ придется решить сложный вопрос, как быть, особенно с призовыми местами.

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Проводить серебряный матч или нет? Нужно будет найти решение, которое бы устроило все команды. Я все же сторонник того, чтобы по возможности доиграть чемпионат, возможно, даже без зрителей. Кто знает, может, и футболисты будут в масках", – цитирует Бабича zbirna.com.

Напомним, пока руководство УПЛ не называло даты возобновления турнира и не вносило никаких поправок в регламент нынешних соревнований.

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Теги
коронавирус Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь Мариуполь УПЛ
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