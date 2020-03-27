Динамо продемонстрировало, как футболисты поддерживают форму во время карантина – бодрое видео

Игроки столичного клуба своим примером показывают, что на карантине можно довольно креативно заниматься спортом.

Пауза, вызванная пандемией коронавируса в мире, заставила футбольный мир полностью изменить свои планы. Игроки, находясь на вынужденном карантине, должны поддерживать форму и оставаться в тонусе. Не стали исключением и футболисты киевского Динамо.

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Игроки получили индивидуальные планы, которые вынуждены тщательно соблюдать. Видео ежедневных креативных тренировок нескольких представителей "бело-синих", среди которых Георгий Бущан, Йосип Пиварич, Георгий Цитаишвили, Фран Соль и Ибрагим Каргбо, было опубликовано на официальном сайте Динамо.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента